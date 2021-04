Fognini avanza, Marquez torna in sella, Aldridge si ritira: le notizie del giorno (Di giovedì 15 aprile 2021) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie Gasport 15 aprile - 18:05 Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte leGasport 15 aprile - 18:05

Advertising

toMMilanello : #Fognini va! 6-2 7-6 contro Krajinovic, Fabio avanza ed è ai quarti di finale a Montecarlo. #RolexMontecarloMasters #RolexMCMasters - zizionice : RT @Coninews: Fabio avanza a Monte-Carlo! ? Con la vittoria per 6-2 7-6 ai danni di Filip Krajinovic, @fabiofogna vola ai quarti di finale… - LelloPinto : RT @LelloPinto: Nel giorno in cui escono Dimitrov e Zverev, il ns #Fognini avanza ai quarti. Adesso c'è o Ruud o Carreno Busta. Entrambi al… - LelloPinto : Nel giorno in cui escono Dimitrov e Zverev, il ns #Fognini avanza ai quarti. Adesso c'è o Ruud o Carreno Busta. Ent… - alemelchioni : RT @Coninews: Fabio avanza a Monte-Carlo! ? Con la vittoria per 6-2 7-6 ai danni di Filip Krajinovic, @fabiofogna vola ai quarti di finale… -

Ultime Notizie dalla rete : Fognini avanza Fognini avanza, Marquez torna in sella, Aldridge si ritira: le notizie del giorno Fabio Fognini accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, mentre Djokovic viene eliminato da Krajinovi. Sette società di Serie A sfiduciano il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino. ...

Inarrestabile Fognini, distrutto Krajinovic: il Masters di Monte - Carlo si conferma il suo giardino di casa ... che avanza così ai quarti di finale di un torneo che si conferma il giardino di casa per il numero 2 italiano. Dopo le vittorie ottenute contro Kecmanovic e Thompson , Fognini annienta in due set ...

Fabio Fognini vola ai quarti a Montecarlo, Krajinovic battuto in due set Il più forte tennista azzurro (numero 18 del mondo) sfrutta l'assenza nella sua parte di tabellone del numero 2 Daniil Medevedev fermato dal Covid. Se andrà avanti in semifinale potrebbe trovare Nadal ...

Tennis, Fognini batte Krajinovi e vola ai quarti a Montecarlo Fabio Fognini avanza nel torneo 'Rolex Monte-Carlo Masters' dove è campione in carica. Il 33enne tennista ligure è l’unico azzurro ad andare avanti nel ...

Fabioaccede ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, mentre Djokovic viene eliminato da Krajinovi. Sette società di Serie A sfiduciano il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino. ...... checosì ai quarti di finale di un torneo che si conferma il giardino di casa per il numero 2 italiano. Dopo le vittorie ottenute contro Kecmanovic e Thompson ,annienta in due set ...Il più forte tennista azzurro (numero 18 del mondo) sfrutta l'assenza nella sua parte di tabellone del numero 2 Daniil Medevedev fermato dal Covid. Se andrà avanti in semifinale potrebbe trovare Nadal ...Fabio Fognini avanza nel torneo 'Rolex Monte-Carlo Masters' dove è campione in carica. Il 33enne tennista ligure è l’unico azzurro ad andare avanti nel ...