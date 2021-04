Focolaio Covid Pescara, l’Asl blocca tre gare (tra cui quella di Cosenza): a rischio rinvio playoff e playout (Di giovedì 15 aprile 2021) l’Asl di Pescara blocca il club abruzzese per il Focolaio Covid: tre gare rinviate, a rischio posticipo playoff e playout A rischio rinvio i playoff e i playout di Serie B, comunicati ufficialmente proprio ieri dalla Lega Serie B. Il motivo risiede nell’ormai probabile stop di due settimane alle attività del Pescara, che conta 8 positivi al Covid (7 calciatori e un componente dello staff). E’ stata infatti l’Asl della città abruzzese, attraverso il Dipartimento di Prevenzione di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a notificare al club biancazzurro – tramite pec – il provvedimento di inibizione allo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021)diil club abruzzese per il: trerinviate, aposticipoe idi Serie B, comunicati ufficialmente proprio ieri dalla Lega Serie B. Il motivo risiede nell’ormai probabile stop di due settimane alle attività del, che conta 8 positivi al(7 calciatori e un componente dello staff). E’ stata infattidella città abruzzese, attraverso il Dipartimento di Prevenzione di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a notificare al club biancazzurro – tramite pec – il provvedimento di inibizione allo ...

FBiasin : '#DeRossi ricoverato per Covid all'Ospedale Spallanzani dopo il focolaio in Nazionale'. Forza Daniele. - MediasetTgcom24 : Covid Sardegna, una cena nel penultimo giorno di zona bianca si è trasformata in un focolaio: 43 contagi e un morto… - MartaKerouac : RT @Dio: Il bagno rituale nel Gange di quest'anno potrebbe vincere la medaglia d'oro come miglior focolaio di Covid EVAH. - QPeriscopica : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Covid, focolaio in una scuola di Procida: 70 bambini e 15 professori in isolam... - Berri_DMG : RT @Dio: Il bagno rituale nel Gange di quest'anno potrebbe vincere la medaglia d'oro come miglior focolaio di Covid EVAH. -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Focolaio a San Vito al Tagliamento, infermiera no vax positiva: un morto e 7 contagi È al momento di sette contagiati il bilancio di un focolaio di Covid scoppiato in un hospice di San Vito al Tagliamento , in provincia di Pordenone, nel quale un'infermiera no vax aveva precedentemente rifiutato di farsi somministrare il vaccino . ...

Covid: Zampa a Salvini, 'zona gialla? Serve road map, no date sparate a caso' ... perchè ogni stop non è solo una chiusura, ma vuol dire che si è riattivato un focolaio e quindi si produce un ulteriore danno. Serve una road map e servono protocolli per farsi trovare pronti e ...

Covid-19. Oggi in provincia di Forlì-Cesena 139 nuovi casi e 3 decessi Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 354.901 casi di positività, 1.150 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.696 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...

Serie B, focolaio Covid al Pescara. Salta la gara con il Cosenza al "Marulla" il 20 aprile L’Asl ha disposto la sospensione dell’attività del Pescara per 14 giorni. Il provvedimento dell’azienda sanitaria locale abruzzese scadrà il 26 aprile ...

