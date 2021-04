Flick prossimo ct della Germania? (Di giovedì 15 aprile 2021) L’eliminazione dai quarti di finale di Champions League per mano del Psg potrebbe aver segnato il destino di Hans Dieter Flick sulla panchina del Bayer Monaco. Il tecnico è vicino al divorzio dai bavaresi e, secondo indiscrezioni, sarà lui il successore di Low alla guida della Germania al termine dei prossimi Europei. Flick verso la panchina della Germania? Dopo aver conquistato 6 titoli in 18 mesi, Flick ritiene concluso il suo ciclo al Bayern con il quale i rapporti pare essersi incrinati da un po’ di tempo a questa parte. Divergenze sorte con una parte della dirigenza(Hasan Salihamidzc) hanno indotto l’ad, Karl Heinz Rummenigge, ad intervenire per richiamare tuti all’ordine per non perdere di vista l’obiettivo della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) L’eliminazione dai quarti di finale di Champions League per mano del Psg potrebbe aver segnato il destino di Hans Dietersulla panchina del Bayer Monaco. Il tecnico è vicino al divorzio dai bavaresi e, secondo indiscrezioni, sarà lui il successore di Low alla guidaal termine dei prossimi Europei.verso la panchina? Dopo aver conquistato 6 titoli in 18 mesi,ritiene concluso il suo ciclo al Bayern con il quale i rapporti pare essersi incrinati da un po’ di tempo a questa parte. Divergenze sorte con una partedirigenza(Hasan Salihamidzc) hanno indotto l’ad, Karl Heinz Rummenigge, ad intervenire per richiamare tuti all’ordine per non perdere di vista l’obiettivo...

Ultime Notizie dalla rete : Flick prossimo Et voilà PARIS, la vendetta è servita. Ma il Bayern... ...si aspettava un Bayern in balia dell'avversario non sa cosa sia la squadra di Hans Dieter - Flick. ...ancora una volta la squadra più forte del pianeta e non farà tanta fatica nel riproporsi il prossimo ...

Bayern, Flick: "Ora rifletterò sul mio futuro" Negli ultimi tempi, soprattutto dopo l'annuncio di Joachim Loew, che ha detto di voler lasciare la Nazionale dopo il prossimo Europeo, il nome di Flick è stato accostato spesso alla panchina della ...

Bayern Monaco, si chiude un ciclo: si riparte con Nagelsmann in panchina Al Bayern comincia una nuova era con Nagelsmann nuovo allenatore e dopo aver preso Upamecano, servono ulteriori innesti per ringiovanire e rafforzare la squadra che solo pochi mesi fa sollevava il tro ...

Bayern: in pole Nagelsmann per il dopo Flick | Udinese Blog Il Bayern Monaco, eliminato dalla Champions League dal PSG, avrebbe scelto l'attuale allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann quale nuovo tecnico per la prossima stagione al posto di Hansi Flick. Come ...

