Flessibilità | sostenibilità e sicurezza i tre driver del 2020 secondo il barometro delle flotte aziendali di Arval Mobility Observatory

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Milano 15 aprile 2021) - Milano 15 aprile 2021. Come è cambiata la mobilità professionale nel, anno segnato dalla crisi pandemica ed economica? Quale impatto del Covid-19 sulle scelte deimanageraziende italiane ed europee? È a queste e molte altre domande che risponde l'ultima edizione del, l'indagine* annuale che monitora e anticipa le tendenze del mondo della mobilità professionale in Italia e in Europa, e anche in alcuni Paesi extra europei, realizzata da, la piattaforma di ricerca e di scambio di informazioni nell'ambito del settoree della mobilità. Dato ...