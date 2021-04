Fisco, la tassa voluta da Joe Biden che si potrebbe pagare anche l’Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) È stata soprannominata “Made in America Tax Plan” la riforma fiscale voluta da Joe Biden. Il Presidente USA punta all’introduzione di una nuova tassa globale, che interesserebbe a livello internazionale tutte le imprese, incluse quelle in Italia. L’obiettivo degli Stati Uniti è quello di disincentivare il ricorso ai cd. “paradisi fiscali“, luoghi in cui le aziende (specie le multinazionali) trasferiscono spesso i loro affari consapevoli di ricevere un trattamento impositivo più favorevole. Come funziona e chi colpisce la global tax voluta da Biden La riforma fiscale voluta da Joe Biden prevede l’introduzione di una tassa globale che, nello specifico, interesserebbe i Paesi dell’OCSE e dell’Ue (Italia compresa). La global tax, così come pensata dal ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) È stata soprannominata “Made in America Tax Plan” la riforma fiscaleda Joe. Il Presidente USA punta all’introduzione di una nuovaglobale, che interesserebbe a livello internazionale tutte le imprese, incluse quelle in Italia. L’obiettivo degli Stati Uniti è quello di disincentivare il ricorso ai cd. “paradisi fiscali“, luoghi in cui le aziende (specie le multinazionali) trasferiscono spesso i loro affari consapevoli di ricevere un trattamento impositivo più favorevole. Come funziona e chi colpisce la global taxdaLa riforma fiscaleda Joeprevede l’introduzione di unaglobale che, nello specifico, interesserebbe i Paesi dell’OCSE e dell’Ue (Italia compresa). La global tax, così come pensata dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Fisco tassa La Plastic Tax rischia di far male all'industria varesina Proprio burocrazia e fisco sono le due preoccupazioni principali per il settore, soprattutto per le ... "A luglio in Italia entrerà in vigore la Plastic Tax, una tassa di 0,45 euro al chilo per i ...

Ci vogliono tassare la prima casa E già che ci siamo, aggiunge il segretario generale Angel Gurria, "abbiamo bisogno di un tassa ... Pierpaolo Bombardieri, mette in cima alla lista anche "la riforma del Fisco e del sistema sanitario e ...

Fisco, la tassa voluta da Joe Biden che si potrebbe pagare anche l’Italia È stata soprannominata “Made in America Tax Plan” la riforma fiscale voluta da Joe Biden. Il Presidente USA punta all’introduzione di una nuova tassa globale, che interesserebbe a livello ...

La Plastic Tax rischia di far male all’industria varesina Entrerà in vigore a luglio: 0,45 euro al chilo per i manufatti in plastica con singolo impiego. Giovanni Orsi Mazzucchelli (presidente gruppo merceologico gomma e materie Plastiche” di Univa): “È giun ...

