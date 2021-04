Fiorella Mannoia: rinviato a dicembre 2021 il tour teatrale (Di giovedì 15 aprile 2021) Il tour teatrale “Paadroni di niente” di Fiorella Mannoia è stato rinviato a dicembre 2021 Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, si informa che i concerti del “PADRONI DI NIENTE tour” di Fiorella Mannoia, inizialmente previsti a maggio nei teatri italiani, sono stati rinviati a dicembre 2021. «Ce lo aspettavamo, purtroppo, ed ora è ufficiale. I concerti nei teatri di maggio sono spostati a dicembre 2021, le disposizioni vigenti non ci consentono di fare altrimenti… – dichiara Fiorella Mannoia – Ma stiamo lavorando per fare dei concerti questa estate, dove e come si potrà e secondo le capienze previste ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Il“Paadroni di niente” diè statoAlla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, si informa che i concerti del “PADRONI DI NIENTE” di, inizialmente previsti a maggio nei teatri italiani, sono stati rinviati a. «Ce lo aspettavamo, purtroppo, ed ora è ufficiale. I concerti nei teatri di maggio sono spostati a, le disposizioni vigenti non ci consentono di fare altrimenti… – dichiara– Ma stiamo lavorando per fare dei concerti questa estate, dove e come si potrà e secondo le capienze previste ...

Franceschini: 'Se aprono gli stadi, le stesse regole valgano per i concerti' Tra loro Vasco Rossi, ma anche Fiorella Mannoia e Francesco Renga. Mentre c'è ancora incertezza su quello di Tiziano Ferro all'arena di Verona in attesa di "risposte che tardano ad arrivare". Tutto è ...

