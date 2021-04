“Finta Pelle” | il ‘memoir’ di Saverio Fattori tra dipendenze e ossessioni

(Di giovedì 15 aprile 2021) BOLOGNA – Un adolescente schiacciato dalla vita in paese, tra tossicodipendenza e i giorni al bar della stazione, insieme agli altri tossicodipendenti. L’adolescente che diventa adulto: stesso paese, un lavoro insignificante: “Ne uscii vivo dal bar della stazione, come la maggior parte di noi, ma nessuno ne uscì felice”. E alla droga si sostituisce la dipendenza dal sesso, quello cercato nei siti di appuntamenti. Così il protagonista, Ale67 (è il nickname che usa sul sito) conosce Delphi70, una donna che sembra avere una vita molto più banale, ma che in realtà scivola giorno dopo giorno nello sgretolamento della realtà in cui pensava di vivere. Una storia decisamente estrema, ma al tempo stesso struggente, quella di “Finta Pelle” (Marsilio Editori), ultima opera di Saverio Fattori, un finto memoir che nel finale saprà sorprendere il lettore.

WalterCabrini : @Masssimilianoo Ho lavorato in una azienda produttrice di finta pelle (un settore di nicchia) nel varesotto,nel 200… - smartmikeoffert : ASUS ROG Gaming Wrist Rest poggiapolso Spugna, Finta pelle Nero ?? MINIMO STORICO! ? 9,99€ anziché 18,98€ ?? ??… - Scontiamolo : IN SCONTO: ASUS ROG Gaming Wrist Rest poggiapolso Spugna, Finta pelle Nero - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ?ASUS ROG Gaming Wrist Rest poggiapolso Spugna, Finta pelle Nero ?? Al costo di 9,99€ anzichè 18,98€ ???? - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ?ASUS ROG Gaming Wrist Rest poggiapolso Spugna, Finta pelle Nero ?? Al costo di 9,99€ anzichè 18,98€ ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Finta Pelle

'Quando si serve la Patria l'uniforme diventa una seconda, con il caldo, con il freddo, ... L'affondo: 'femminista' 'Ma forse lei questo non lo sa, occupata com'è a portare la figura di ......comuni soltanto che la gente dello spettacolo molte volte fadi niente e continua il proprio percorso, ma dentro bolle. Che sia un lutto o una violenza, un abuso subito sulla propria, c'è ...RITA DALLA CHIESA CONTRO MICHELA MURGIA "Finta femminista, rancorosa e con la coda di paglia": la lettera aperta ...Ma non è mica finta. A completare il tutto ... come quelli per distendere le rughe della fronte spalancando gli occhi e tenendo il più possibile la pelle della fronte. E poi quelli per contrastare le ...