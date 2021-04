Finta gaffe di Liam Gallagher sui Greta Van Fleet: li scambia per Greta Thunberg e la band risponde (Di giovedì 15 aprile 2021) Che avrà mai da dire Liam Gallagher sui Greta Van Fleet? Glielo chiede una follower e l’ex Oasis risponde. Marisa, questo il nome della fan, in uno scambio di commenti su Twitter ha chiesto al cantautore britannico un parere sull’uscita del nuovo album della band di Joshua Kiszka. Mancano poche ore, in effetti, all’uscita di The Battle At Garden’s Gate dei Greta Van Fleet. La battuta di Liam Gallagher sui Greta Van Fleet Dopo un inizio percoso all’insegna del revival rock con tantissime strizzate d’occhio all’hard rock degli anni ’70 i Greta Van Fleet, come già avevano ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Che avrà mai da diresuiVan? Glielo chiede una follower e l’ex Oasis. Marisa, questo il nome della fan, in uno scambio di commenti su Twitter ha chiesto al cantautore britannico un parere sull’uscita del nuovo album delladi Joshua Kiszka. Mancano poche ore, in effetti, all’uscita di The Battle At Garden’s Gate deiVan. La battuta disuiVanDopo un inizio percoso all’insegna del revival rock con tantissime strizzate d’occhio all’hard rock degli anni ’70 iVan, come già avevano ...

Benjo36888305 : @ElioLannutti @fattoquotidiano Gaffe?!! La Turchia ha aggredito gli interessi italiani nel Mediterraneo senza pietá… - Benjo36888305 : @P_Rava @erretti42 Non so quanto sia gaffe... Erdogan è una minaccia reale per l'Europa e fare finta di nulla è fol… - NicoMongelli60 : @FallenAngel7711 @_CristinaCri In base al protocollo del cerimoniale, Michel non avrebbe dovuto sedersi. Essendosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Finta gaffe ZERBI STUZZICA ARISA 'IERI ERA A CASA MIA'/ Lei: 'Ritira quello che hai detto!' Zerbi fa finta di non capire, allora Arisa chiarisce 'Il fatto che ieri ero a casa tua!' Lui però ... gaffe con Arisa ad Amici: "Pere, non pene"/ "Intendevo punizioni.." Zerbi stuzzica Arisa ad Amici ...

Ankara, Ursula von der Leyen senza sedia. Un messaggio di Erdogan? ... allora è il segno che si è trattato di una gaffe, per quanto clamorosa e incomprensibile, e il ... non avrebbe dovuto fare finta di nulla, né accomodarsi sulla sedia accanto al presidente turco. Ieri ...

PATRIZIA DE BLANCK: TRA MALATTIA, FLIRT E GAFFE/ La dacriocistite e le figuracce in tv Patrizia De Blanck ha rischiato la vita per infezione al sacco lacrimale. La contessa spesso protagonista di clamorose gaffe in tv e di molti flirt amorosi ...

Raggi, dall'anfiteatro 'francese' alla funivia "smontabile". Un mandato sul filo della gaffe social (e non) continua Ma anche delle gaffe. Negli ultimi tempi le hanno fatto compagnia il vicesindaco e assessore alla Mobilità Pietro Calabrese, il consigliere Carlo Maria Chiossi, ma soprattutto Paolo Ferrara che ...

Zerbi fadi non capire, allora Arisa chiarisce 'Il fatto che ieri ero a casa tua!' Lui però ...con Arisa ad Amici: "Pere, non pene"/ "Intendevo punizioni.." Zerbi stuzzica Arisa ad Amici ...... allora è il segno che si è trattato di una, per quanto clamorosa e incomprensibile, e il ... non avrebbe dovuto faredi nulla, né accomodarsi sulla sedia accanto al presidente turco. Ieri ...Patrizia De Blanck ha rischiato la vita per infezione al sacco lacrimale. La contessa spesso protagonista di clamorose gaffe in tv e di molti flirt amorosi ...Ma anche delle gaffe. Negli ultimi tempi le hanno fatto compagnia il vicesindaco e assessore alla Mobilità Pietro Calabrese, il consigliere Carlo Maria Chiossi, ma soprattutto Paolo Ferrara che ...