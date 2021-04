Film Festival Rotterdam la 50a edizione sarà ibrida

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’International(IFFR) annuncia che celebrerà la fine della sua 50acon una scaletta completa di programmi che si svolgeranno dal 2 al 6 giugno, estendendosi su richiesta fino al 9 giugno. Come si svolgerà il? Ilriunirà il pubblico sia online che di persona in un formato ibrido che include un programma cinematografico disponibile su richiesta nei Paesi Bassi e fisicamente a, nonché in collaborazione con i cinema di tutto il paese, adattandosi come richiesto alle restrizioni del Covid-19. La scaletta La scaletta comprenderà il nuovo programma Harbour, insieme a Bright Future, Cinema Regained e il programma Short & Mid-length, con una selezione ...