Filippo: Sun, reali tutti in abiti civili per il funerale (Di giovedì 15 aprile 2021) tutti in nero, come prescrive il lutto, ma tutti in abiti civili. Niente uniformi militari fra i reali britannici in occasione dei funerali di sabato 17 in programma nella cappella di St George, ...

