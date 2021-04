Figliuolo torna alla carica: «A maggio una potenza di fuoco: useremo più di 500 mila dosi al giorno. Possibili vaccinazioni parallele tra giovani e anziani» (Di giovedì 15 aprile 2021) «Dobbiamo uscire da questa situazione. Anche ieri 469 morti (per Covid, ndr). Dobbiamo venirne fuori. L’età media delle vittime è 80 anni ma ora sta scendendo a 65. Bisogna fare in fretta. Ecco qual è lo spirito dell’ordinanza con cui abbiamo imposto la priorità agli anziani, checché ne dica qualche presidente di Regione. Dobbiamo proteggere i più esposti. Se non facessimo di tutto per riuscirci saremmo dei criminali», queste le parole del commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo in un’intervista al quotidiano La Stampa. Figliuolo – che si presenta sempre con mimetica, maglietta verde e anfibi – sa bene che la vera sfida è garantire al nostro Paese un numero di dosi sufficienti ma soprattutto lo scoglio più grande, adesso, sembra essere quello di superare lo scetticismo dilagante ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) «Dobbiamo uscire da questa situazione. Anche ieri 469 morti (per Covid, ndr). Dobbiamo venirne fuori. L’età media delle vittime è 80 anni ma ora sta scendendo a 65. Bisogna fare in fretta. Ecco qual è lo spirito dell’ordinanza con cui abbiamo imposto la priorità agli, checché ne dica qualche presidente di Regione. Dobbiamo proteggere i più esposti. Se non facessimo di tutto per riuscirci saremmo dei criminali», queste le parole del commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Francesco Paoloin un’intervista al quotidiano La Stampa.– che si presenta sempre con mimetica, maglietta verde e anfibi – sa bene che la vera sfida è garantire al nostro Paese un numero disufficienti ma soprattutto lo scoglio più grande, adesso, sembra essere quello di superare lo scetticismo dilagante ...

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo torna Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 15 aprile: interviste, temi e chi sono gli ospiti Torna in prima serata su Rete 4 "Dritto e rovescio", il programma di approfondimento e di inchiesta ... dopo la decisione del commissario straordinario Figliuolo di procedere per età, il Presidente ...

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola giovedì 15 aprile La responsabile Sanità censura le critiche al piano di Figliuolo. Gli anziani e i "fragili" soli e ... Contro il Venezia Castori torna al modulo 3 - 5 - 2 Taglio basso: Centenario. Cultura viva nel nome ...

Vaccini: somministrazioni raggiungono quota 14 milioni, Calabria in coda E ieri l’Italia è tornata a sfiorare quota 300 mila somministrazioni in ... è l’obiettivo principale del commissario all’emergenza Francesco Figliuolo che ieri ha annunciato la fornitura aggiuntiva di ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo superano i 137 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 2,9 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...

