Figliuolo assicura che supereremo i 500mila vaccini al giorno (Di giovedì 15 aprile 2021) «Anche ieri 469 morti. Dobbiamo venirne fuori. L’età media delle vittime è ottant’anni, ma ora sta scendendo a 65. Bisogna fare in fretta. Ecco qual è lo spirito dell’ordinanza con cui abbiamo imposto la priorità agli anziani, checché ne dica qualche presidente di Regione. Dobbiamo proteggere i più esposti, se non facessimo di tutto per riuscirci saremmo dei criminali». Il generale Francesco Paolo Figliuolo racconta alla Stampa il lavoro che sta svolgendo per assicurarsi le scorte di vaccini necessarie, organizzare la consegna e somministrazione, ma anche infondere fiducia in una popolazione stremata. Per questo gira l’Italia senza sosta, sempre in tandem con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Ieri l’inaugurazione dell’hub vaccinale al Lingotto (il più grande di Torino, 1.500 iniezioni al giorno), la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 aprile 2021) «Anche ieri 469 morti. Dobbiamo venirne fuori. L’età media delle vittime è ottant’anni, ma ora sta scendendo a 65. Bisogna fare in fretta. Ecco qual è lo spirito dell’ordinanza con cui abbiamo imposto la priorità agli anziani, checché ne dica qualche presidente di Regione. Dobbiamo proteggere i più esposti, se non facessimo di tutto per riuscirci saremmo dei criminali». Il generale Francesco Paoloracconta alla Stampa il lavoro che sta svolgendo perrsi le scorte dinecessarie, organizzare la consegna e somministrazione, ma anche infondere fiducia in una popolazione stremata. Per questo gira l’Italia senza sosta, sempre in tandem con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Ieri l’inaugurazione dell’hub vaccinale al Lingotto (il più grande di Torino, 1.500 iniezioni al), la ...

