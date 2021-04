Fidia | il Tribunale di Ivrea estende il periodo di concordato preventivo

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) –, società quotata sull’MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, ha reso noto che ildiha accolto l’istanza di proroga di sessanta giorni del termine, originariamente fissato al 31 marzo 2021, e ha assegnato il nuovo termine al 31maggio 2021, per la presentazione della proposta definitiva di. La proposta conterrà gli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche al fine di completare gli approfondimenti incorso e valutare tutti i nuovi scenari che si stanno delineando alla luce dei colloqui con taluni potenziali investitori. La società ricorda anche che il CdA, riunitosi il 31 marzo, ha deliberato di rinviare la data di approvazione del progetto di bilancio al 31 ...

