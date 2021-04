Fiat nuova 500 è l’elettrica più venduta nel 2021 | in arrivo 3+1

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nel mese di marzosono state immatricolate in Italia 169.756 vetture, un numero di sei volte maggiore rispetto allo stesso mese del 2020 quando furono presi i primi provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia. Complessivamente, il primo trimestre di quest’anno vede una crescita complessiva del 28,7% rispetto al primo trimestre del 2020, e le autovetture elettrificate rappresentano ormai più di un terzo del mercato: 36% nel mese e 33,5% nel trimestre. L’autovettura elettrica piùnei primi tre mesi dell’anno è la500, con 2.058 immatricolazioni. A tale proposito si è espresso Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia: “Stellantis vuole porsi come riferimento dellamobilità sostenibile: siamo pronti a offrire auto e veicoli commerciali accessibili, ...