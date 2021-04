FI | Cavallari | dopo 50 anni lavoro botteghe sono storiche

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – “La commissione Sviluppo economico della Regione Lazio, che si e’ riunita questa mattina in modalita’ telematica, ha bocciato la mia proposta di abbassare la storicita’ a 50delle attivita’ commerciali, in merito alla proposta di legge sulla ‘Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle’.” “Continuero’ la mia battaglia alla Pisana, quando il testo approdera’ in aula, per dare il massimo delle possibilita’ di essere riconosciute comea tutte le categorie che svolgono la propria attivita’ da mezzo secolo. Cinquant’una vita di!”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio, Enrico(Forza Italia).