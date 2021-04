Festa per i 112 anni di nonna Marietta: è in Sicilia la donna più anziana d’Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) Nata il 16 aprile 1909, vive a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Uno dei tanti pronipoti: «Valuteremo con il medico se vaccinarla contro il Covid» L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Nata il 16 aprile 1909, vive a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Uno dei tanti pronipoti: «Valuteremo con il medico se vaccinarla contro il Covid» L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Pontifex_it : #Pasqua è la festa più importante della nostra fede perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell’amore di Dio per noi. - LaStampa : Festa per i 112 anni di nonna Marietta: è in Sicilia la donna più anziana d’Italia - SpotifyItaly : #NewMusicFriday di festa per noi, @AmorosoOF e @labigfamily: ascolta ora i suoi due nuovi singoli 'Piuma' e 'Sorris… - AddaEditore : …molti gli incontri qui descritti, rappresentati da alcune foto che raccontano al meglio l’energia che i palchi che… - AlbertoEnricoA2 : RT @LaStampa: Festa per i 112 anni di nonna Marietta: è in Sicilia la donna più anziana d’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Festa per Alessandro Gassmann e il coprifuoco: 'I vicini festeggiano, li denuncio?', minacce dopo il tweet. 'Mia moglie è spaventata' con un po' di nostalgia per i tempi andati della Germania Est...'. 'Spia', 'delatore', gli hanno scritto in molti, finché il tono di certe risposte ha assunto la consistenza di vere e proprie minacce ...

Volley, ginnastica, danza: la Fiera di Rimini si accende con il grande sport Dal 1 8 al 27 giugno la Fiera di Rimini ospita l'edizione 2021 di Ginnastica in Festa . Sempre, nel rispetto dei protocolli approvati da Coni e CTS per le manifestazioni sportive, l'evento si ...

VIDEO, Festa Primavera con Commisso e cori La festa, oltre ad essere partita in campo a al triplice fischio finale, è continuata anche negli spogliatoi. A festeggiare con loro, in mezzo ai cori, anche il presidente Rocco Commisso che si è ...

PANDEM: “Panda No Bamba” in radio dal 16 aprile il nuovo singolo del cantautore circense che omaggia uno dei simboli culturali italiani Dietro a un testo ironico, apparentemente non-sense, si cela invece una riflessione sociale e insieme il ricordo di un momento della vita in cui la felicità non era data dai soldi ...

con un po' di nostalgiai tempi andati della Germania Est...'. 'Spia', 'delatore', gli hanno scritto in molti, finché il tono di certe risposte ha assunto la consistenza di vere e proprie minacce ...Dal 1 8 al 27 giugno la Fiera di Rimini ospita l'edizione 2021 di Ginnastica in. Sempre, nel rispetto dei protocolli approvati da Coni e CTSle manifestazioni sportive, l'evento si ...La festa, oltre ad essere partita in campo a al triplice fischio finale, è continuata anche negli spogliatoi. A festeggiare con loro, in mezzo ai cori, anche il presidente Rocco Commisso che si è ...Dietro a un testo ironico, apparentemente non-sense, si cela invece una riflessione sociale e insieme il ricordo di un momento della vita in cui la felicità non era data dai soldi ...