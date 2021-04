Ferrari, pronta la short list per il nuovo ceo. Prima rossa tutta elettrica nel 2025 (Di giovedì 15 aprile 2021) L'assemblea dei soci, si diceva, ha approvato il bilancio 2020, la distribuzione del dividendo proposto e la conferma del consiglio di amministrazione Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 aprile 2021) L'assemblea dei soci, si diceva, ha approvato il bilancio 2020, la distribuzione del dividendo proposto e la conferma del consiglio di amministrazione

Advertising

ZzuCicciu : RT @sole24ore: Ferrari, pronta la short list per il nuovo ceo. Prima rossa tutta elettrica nel 2025 - salvatoreluciat : RT @sole24ore: Ferrari, pronta la short list per il nuovo ceo. Prima rossa tutta elettrica nel 2025 - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Ferrari, pronta la short list per il nuovo ceo. Prima rossa tutta elettrica nel 2025 - sole24ore : Ferrari, pronta la short list per il nuovo ceo. Prima rossa tutta elettrica nel 2025 - sole24ore : Ferrari, pronta la short list per il nuovo ceo. Prima rossa tutta elettrica nel 2025 -