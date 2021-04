Ferrari | Elkann | ' Energia positiva dai giovani | ambizioni in crescita'

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ferrari: l'annuncio di Elkann, nel 2025 il primo modello totalmente elettrico - rep_economia : Ferrari: l'annuncio di Elkann, nel 2025 il primo modello totalmente elettrico [aggiornamento delle 13:54] - Freephotograph6 : RT @repubblica: Ferrari: l'annuncio di Elkann, nel 2025 il primo modello totalmente elettrico - repubblica : Ferrari: l'annuncio di Elkann, nel 2025 il primo modello totalmente elettrico - fulviocortesi : Ferrari: Elkann, in arrivo tre nuovi modelli nei prossimi mesi Ferrari: Elkann, primo modello completamente elettri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Elkann

un Johnfiducioso quello che interviene nell'assemblea degli azionisti. Il presidente e Ceoguarda con ottimismo al futuro prossimo: "Con questo spirito nel 2021 crescono le nostre ambizioni ...Per la'nel 2021 crescono le ambizioni nel motorsport, e non solo in Formula 1, dove la nostra ... Lo ha detto il presidente e amministratore delegato John, sottolineando che 'a febbraio ...Ferrari +1,4% in rialzo grazie alle parole presidente John Elkann all'assemblea dei soci: si stanno facendo "buoni progressi" nella definizione di una lista ristretta di candidati tra i quali verrà sc ...I soci di Ferrari hanno confermato John Elkann come presidente del gruppo. L'assemblea degli azionisti della scuderia di Maranello ha confermato anche gli altri attuali membri del cda candidati per un ...