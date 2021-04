Ferrari, a fine maggio riapre il Ristorante Cavallino a Maranello con le delizie di Bottura (Di giovedì 15 aprile 2021) MODENA – “I nostri progetti volti alla creazione di nuove opportunità significative con il marchio Ferrari registrano buoni progressi”. Lo dice il presidente-ceo di Ferrari John Elkann, oggi in apertura degli assemblea degli azionisti del gruppo. Lo storico Ristorante Cavallino di Maranello, in particolare, “riaprirà le porte a fine maggio: la storia e la tradizione del ristorante sono state reinterpretate in una moderna trattoria modenese grazie alla collaborazione del celebre architetto India Mahdavi, mentre lo chef stellato Michelin Massimo Bottura– ricorda Elkann- contribuirà con il suo virtuosismo gastronomico per un’esperienza culinaria unica”. Non solo. “A metà giugno– continua Elkann in assemblea- lanceremo la nostra prima collezione luxury uomo e donna interamente ideata e progettata da Ferrari, che sarà distribuita attraverso una rete completamente nuova di flagship store, oltre che online. La collezione racconterà i valori distintivi di Ferrari, quindi artigianalità, eleganza e innovazione, e sarà dedicata agli amanti del brand e della moda di tutto il mondo”. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) MODENA – “I nostri progetti volti alla creazione di nuove opportunità significative con il marchio Ferrari registrano buoni progressi”. Lo dice il presidente-ceo di Ferrari John Elkann, oggi in apertura degli assemblea degli azionisti del gruppo. Lo storico Ristorante Cavallino di Maranello, in particolare, “riaprirà le porte a fine maggio: la storia e la tradizione del ristorante sono state reinterpretate in una moderna trattoria modenese grazie alla collaborazione del celebre architetto India Mahdavi, mentre lo chef stellato Michelin Massimo Bottura– ricorda Elkann- contribuirà con il suo virtuosismo gastronomico per un’esperienza culinaria unica”. Non solo. “A metà giugno– continua Elkann in assemblea- lanceremo la nostra prima collezione luxury uomo e donna interamente ideata e progettata da Ferrari, che sarà distribuita attraverso una rete completamente nuova di flagship store, oltre che online. La collezione racconterà i valori distintivi di Ferrari, quindi artigianalità, eleganza e innovazione, e sarà dedicata agli amanti del brand e della moda di tutto il mondo”.

Ferrari: Elkann, in 2021 tre nuovi modelli e in 2025 prima elettrica - 2 ...nuove opportunita' significative con il marchio Ferrari registrano buoni progressi. Per esempio nel primo semestre di quest'anno lo storico Ristorante Cavallino di Maranello riaprira' le porte a fine ...

