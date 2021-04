Fedez su Gasparri: niente politica per i Ferragnez (Di giovedì 15 aprile 2021) Fedez interviene nelle sue Instagram stories rispondendo a Maurizio Gasparri che ieri sera stava parlando dei Ferragnez in tv. Alle supposizioni di Gasparri che vorrebbero la coppia intenzionata a scendere in politica, Fedez risponde con molta ironia. Ieri sera è andato in onda il talk show di Rete4 Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi. Tra gli ospiti, anche Maurizio Gasparri, che si è lasciato sfuggire delle supposizioni sui Ferragnez Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 aprile 2021)interviene nelle sue Instagram stories rispondendo a Maurizioche ieri sera stava parlando deiin tv. Alle supposizioni diche vorrebbero la coppia intenzionata a scendere inrisponde con molta ironia. Ieri sera è andato in onda il talk show di Rete4 Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi. Tra gli ospiti, anche Maurizio, che si è lasciato sfuggire delle supposizioni suiArticolo completo: dal blog SoloDonna

