Fedez | il “supereroe” gli invade casa | dolce regalo per il figlio

(Di giovedì 15 aprile 2021), dopo il grandissimo successo di LOL, è ritornato alla sua vita di tutti i giorni: il noto rapper ha deciso di fare unmolto particolare per il. Ilper ildi(Instagram), insieme alla moglie Chiara Ferragni, è uno dei personaggi pubblici che più divide l’opinione pubblica. I Ferragnez, nel corso degli ultimi anni, sono diventati la coppia più chiacchierata nel panorama del jet set italiano. Da poco sono diventati nuovamente genitori, dopo la nascita di Vittoria, la loro seconda figlia dopo Leone. Come è ben noto,, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, ha una grandissima passione per i supereroi e per i fumetti. Il rapper ha addirittura allestito un’intera ...

Advertising

Italia_Notizie : Un supereroe a casa Ferragni: l’incontro tra Lillo-Posaman e Leone. Il figlio di Fedez e Chiara però preferisce Bat… - ilfattovideo : Un supereroe a casa Ferragni: l’incontro tra Lillo-Posaman e Leone. Il figlio di Fedez e Chiara però preferisce Bat… - annaliamartha2 : A casa Fedez è arrivato il supereroe Posaman! Leone scherza con Lillo - repubblica : L'incontro tra Posaman/Lillo e Leone: ma il figlio dei Ferragnez preferisce Batman - namedCristiana : No vabbè ma ho visto ora che il supereroe di cui parlava ieri Fedez è Posaman, sto volando nell'iperuranio -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez supereroe

I suoi preferiti sono Batman e Spiderman e papàha organizzato per lui un incontro con unin carne e ossa. Non si tratta di un personaggio della Marvel, ma di un bizzarro protagonista ...'Arriverà una casa nostra' aveva annunciatoe la promessa è stata mantenuta. Posaman, ilinterpretato da Lillo Petrolo in LOL ha sorpreso il piccolo Leone con le sue (poche) esilaranti ...In casa Ferragnez arriva un super supereroe. Ma piacerà a Leone? Ecco come reagisce il piccolo davanti a Posaman [VIDEO] ...Leone, ormai si sa, è appassionato di supereroi. I suoi preferiti sono Batman e Spiderman e papà Fedez ha organizzato per lui un incontro con un supereroe in carne e ossa. Non si tratta di un ...