Fast & Furious 9: il figlio di Vin Diesel debutta nel trailer del film (Di giovedì 15 aprile 2021) Il secondo trailer di Fast & Furious segna anche il debutto del figlio di Vin Diesel nel mondo del cinema. Vincent Sinclair ha 10 anni, interpreta la versione giovane di Dom Toretto ed è stato pagato profumatamente. A quanto pare, il franchise di Fast & Furious è una questione di famiglia. A debuttare nel secondo trailer di Fast & Furious 9, infatti, è stato Vincent Sinclair, figlio di Vin Diesel. Nel film, il bambino di 10 anni interpreta la versione giovane di Dom Toretto e per la sua partecipazione ha ottenuto un compenso da star. Vin Diesel non è l'unico membro della sua ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021) Il secondodisegna anche il debutto deldi Vinnel mondo del cinema. Vincent Sinclair ha 10 anni, interpreta la versione giovane di Dom Toretto ed è stato pagato profumatamente. A quanto pare, il franchise diè una questione di famiglia. Are nel secondodi9, infatti, è stato Vincent Sinclair,di Vin. Nel, il bambino di 10 anni interpreta la versione giovane di Dom Toretto e per la sua partecipazione ha ottenuto un compenso da star. Vinnon è l'unico membro della sua ...

Advertising

KudusMohammedGH : ULTRA Bright, ULTRA Fast, Ultra Royal ?? @pumafootball #pumafootball #pumaultra - monaco_blu : Prendi l’aereo? Non sai i fast food che ti perdi #viteallimite - Kaname86 : RT @italianarmyfam_: possono scattare foto. Non mancheranno fast food che avranno un menù speciale dedicato ai BTS. Verranno inoltre vend… - MarcoGa31369638 : @GiorgiaMeloni Capuozzo è forse uno dei tanti giornalisti che lavorano in quelle tv che sponsorizzano i grossi fast… - lmartinelli80 : RT @altreconomia: Equità fiscale o diseguaglianze? Brevetti sui farmaci o diritto alla salute? Fast fashion o moda equosolidale?Abbonati ad… -