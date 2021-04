Fast & Furious 9: ecco il nuovo trailer [VIDEO] (Di giovedì 15 aprile 2021) Fast & Furious 9, anticipazioni. Dopo i numerosi rinvii, il 25 giugno uscirà il nono film della saga: ecco il nuovo trailer. Fast & Furious 9, dopo tanti rinvii causati dalla pandemia, è pronto a debuttare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Si perchè è stato annunciato che il film uscirà esclusivamente nelle sale. Nessuna Leggi su 2anews (Di giovedì 15 aprile 2021)9, anticipazioni. Dopo i numerosi rinvii, il 25 giugno uscirà il nono film della saga:il9, dopo tanti rinvii causati dalla pandemia, è pronto a debuttare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Si perchè è stato annunciato che il film uscirà esclusivamente nelle sale. Nessuna

Ultime Notizie dalla rete : Fast & Fast Furious 9: la scena nello spazio ha ricevuto l'approvazione degli scienziati ... Lin ha promesso che c'è tanto altro da vedere ancora: La sinossi ufficiale del film è la seguente: Diretto da Justin Lin, Fast & Furious 9 è interpretato da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese ...

Fast & Furious 9: data di uscita e nuovo trailer del film F9 è il nono capitolo di Fast & Furious, la saga che appassiona da due decenni e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il ...

The Rock Presidente degli Stati Uniti? Il 46% degli Americani lo voterebbe L'attore ha commentato un sondaggio che lo vede super favorito tra gli attoriKanye West potrebbe non essere l'unica celebrity Americana a candidarsi per le elezioni presidenziali del 2024. Secondo un ...

Fast and Furious, Justin Lin: "Un crossover con Jurassic World? Mai dire mai" Un crossover tra Fast and Furious e Jurassic World? Perché no, il regista Justin Lin e i membri del cast di Fast & Furious 9 non sarebbero contrari all'idea. Non sarà certo Justin Lin a negare la poss ...

