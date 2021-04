Farmaci umani agli animali, arriva l’ok da parte di Speranza: i dettagli (Di giovedì 15 aprile 2021) Farmaci umani animali, potranno essere prescritti dai veterinari “a patto che contengano lo stesso principio attivo”. Secondo il ministero della salute ci saranno risparmi fino al 90% Farmaci umani agli animali, arriva l’ok da parte del ministro Speranza (Getty Images)Onde evitare di spendere moltissimo per le cure degli animali, il medico veterinario potrà prescrivere Farmaci umani anche agli animali. l’ok è arrivato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza e richiesto dall’ultima legge di Bilancio. Nel dettaglio, quindi, un ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021), potranno essere prescritti dai veterinari “a patto che contengano lo stesso principio attivo”. Secondo il ministero della salute ci saranno risparmi fino al 90%dadel ministro(Getty Images)Onde evitare di spendere moltissimo per le cure degli, il medico veterinario potrà prescrivereancheto dal Ministro della Salute, Robertoe richiesto dall’ultima legge di Bilancio. Nel detto, quindi, un ...

