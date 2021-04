Farmaceutica, a Gsk Italia bollino di ‘Health friendly company’ (Di giovedì 15 aprile 2021) Gsk Italia ha ricevuto il riconoscimento di “Health friendly Company”, assegnato da Fondazione Onda oggi nel corso di un evento online. Dopo aver certificato gli ospedali a misura di donna con il noto ‘bollino rosa’, Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – ha dato uno sguardo alle realtà aziendali. L’iniziativa riconosce, con un ‘bollino lilla’, le aziende che si distinguono per l’impegno nella tutela della salute dei propri dipendenti. Un percorso riservato a realtà selezionate che, come Gsk – riferisce l’azienda in una nota – hanno dimostrato di avere a cuore il benessere fisico e psichico del proprio staff, con un’attenzione particolare anche alla salute della donna, e promuovono con lungimiranza politiche aziendali mirate a tutelarlo. “Questo riconoscimento, riferito a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Gskha ricevuto il riconoscimento di “HealthCompany”, assegnato da Fondazione Onda oggi nel corso di un evento online. Dopo aver certificato gli ospedali a misura di donna con il noto ‘rosa’, Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – ha dato uno sguardo alle realtà aziendali. L’iniziativa riconosce, con un ‘lilla’, le aziende che si distinguono per l’impegno nella tutela della salute dei propri dipendenti. Un percorso riservato a realtà selezionate che, come Gsk – riferisce l’azienda in una nota – hanno dimostrato di avere a cuore il benessere fisico e psichico del proprio staff, con un’attenzione particolare anche alla salute della donna, e promuovono con lungimiranza politiche aziendali mirate a tutelarlo. “Questo riconoscimento, riferito a ...

Farmaceutica, a Gsk Italia bollino di 'Health friendly company' ... è un altro passo nel percorso aziendale ricco di iniziative e traguardi in tema di welfare aziendale e politiche di genere, condiviso a livello di Paese", commenta Gsk. L'azienda ricorda di aver ...

"Spray, pillole e cerotti". Ecco le difese del futuro contro il Covid Anche le piattaforme dell'industria farmaceutica prevedono restyling, upgrade, prestazioni sempre ... Sanofi Gsk, un colosso del settore, che cosa potrebbe portare in dote? "Gli immunologi stanno ...

Farmaceutica, a Gsk Italia bollino di 'Health friendly company' Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Gsk Italia ha ricevuto il riconoscimento di “Health Friendly Company”, assegnato da Fondazione Onda oggi nel corso ...

"Spray, pillole e cerotti". Ecco le difese del futuro contro il Covid L’infettivologo Menichetti: il virus muta e noi dobbiamo aggiornarci. "Gli effetti collaterali caleranno ma ora acceleriamo le immunizzazioni" ...

