Farmaceutica | a Gsk Italia bollino di ' Health friendly company'

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Gsk Italia ha ricevuto il riconoscimento di "Health friendly company", assegnato da Fondazione Onda oggi nel corso di un evento online. Dopo aver certificato gli ospedali a misura di donna con il noto 'bollino rosa', Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere - ha dato uno sguardo alle realtà aziendali. L'iniziativa riconosce, con un 'bollino lilla', le aziende che si distinguono per l'impegno nella tutela della salute dei propri dipendenti. Un percorso riservato a realtà selezionate che, come Gsk - riferisce l'azienda in una nota - hanno dimostrato di avere a cuore il benessere fisico e psichico del proprio staff, con un'attenzione particolare anche alla salute della donna, e promuovono con lungimiranza politiche ...

