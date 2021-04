Far East Film Festival 23: The Wheel of Fortune and Fantasy (Di giovedì 15 aprile 2021) Non sono tre episodi quelli che compongono Wheel of Fortune and Fantasy (La ruota della fortuna e della fantasia): sono tre movimenti, come se la sceneggiatura fosse musica. Tre splendide partiture cinematografiche dedicate alle conseguenze dell’amore e del destino. Quanto può influire sulla nostra vita un semplice imprevisto? Premiato con l’Orso d’Argento alla recentissima Berlinale online, il nuovo capolavoro di Hamaguchi Ryusuke (Passion, Happy Hour, Asako I & II) sarà ufficialmente in concorso al Far East Film Festival di Udine! Se il FEFF 23, ricordiamo, si svolgerà dall’11 al 19 giugno sia in forma fisica che in forma digitale, Wheel of Fortune and Fantasy non farà soltanto parte della line-up udinese: la Tucker ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 aprile 2021) Non sono tre episodi quelli che compongonoofand(La ruota della fortuna e della fantasia): sono tre movimenti, come se la sceneggiatura fosse musica. Tre splendide partiture cinematografiche dedicate alle conseguenze dell’amore e del destino. Quanto può influire sulla nostra vita un semplice imprevisto? Premiato con l’Orso d’Argento alla recentissima Berlinale online, il nuovo capolavoro di Hamaguchi Ryusuke (Passion, Happy Hour, Asako I & II) sarà ufficialmente in concorso al Fardi Udine! Se il FEFF 23, ricordiamo, si svolgerà dall’11 al 19 giugno sia in forma fisica che in forma digitale,ofandnon farà soltanto parte della line-up udinese: la Tucker ...

