Family Food Fight | le anticipazioni della finale del 15 aprile 2021

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 aprile 2021) . I finalisti Questa sera, giovedì 15, su Sky Uno va in onda ladi, il programma di cucina giunto alla seconda edizione, con in giuria Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Si tratta del primo cooking show (produzione Endemol Shine Italy per Sky) in cui ai fornelli si sfidano nuclei familiari e le loro tradizioni. Ma quali sono ledi oggi, i finalisti e gli ospitipuntata di stasera, 15? Ecco tutto quello che c’è da sapere., prove, finalisti, famiglie Per ladi stasera – 15 ...