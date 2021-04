Facebook ha rimosso per errore la pagina della cittadina francese di Bitche (Di giovedì 15 aprile 2021) Bitche, please: un errore di moderazione ha causato la cancellazione della pagina ufficiale del centro al confine franco-tedesco. Il nome era troppo simile a una parola che agli algoritmi della piattaforma non piace pagina ufficiale di Bitche (immagine: Facebook)Facebook ha rimosso la pagina ufficiale della cittadina francese di Bitche perché, per errore, il sistema di moderazione ha interpretato maliziosamente il nome della città, diciamo, associandolo a una delle parolacce più famose della lingua inglese, bitch. Il 19 marzo la pagina della ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021), please: undi moderazione ha causato la cancellazioneufficiale del centro al confine franco-tedesco. Il nome era troppo simile a una parola che agli algoritmipiattaforma non piaceufficiale di(immagine:halaufficialediperché, per, il sistema di moderazione ha interpretato maliziosamente il nomecittà, diciamo, associandolo a una delle parolacce più famoselingua inglese, bitch. Il 19 marzo la...

sopin57 : Visto che è stato rimosso lo ripubblico, la verità fa sempre troppa paura! - Asgard_Hydra : Facebook ha rimosso per errore la pagina della cittadina francese di Bitche - Wired - lucarinigiac : Clubhouse, finta app per computer nasconde un ransomware | Pubblicizzata su Facebook che ha rimosso i banner (ANSA)… - SimoLongobardi : RT @MashableItalia: Come fare appello contro Facebook e Instagram se un contenuto segnalato non è stato rimosso - MashableItalia : Come fare appello contro Facebook e Instagram se un contenuto segnalato non è stato rimosso -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook rimosso Sarno, rimosso l'amianto in varie aree del territorio Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook , Twitter e Instagram . Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Afghanistan, l'Italia si ritira tra polemiche politiche ... scrive Di Maio su Facebook, rinnovando ai nostri militari il suo "più sentito riconoscimento per ... Uno degli obiettivi, dopo aver rimosso i Talebani dal potere, era costituire un nuovo governo afgano ...

Facebook ha rimosso per errore la pagina della cittadina francese di Bitche Bitche, please: un errore di moderazione ha causato la cancellazione della pagina ufficiale del centro al confine franco-tedesco. Il nome era troppo simile a una parola che agli algoritmi della piatta ...

Facebook, organismo vigilanza esaminerà richieste rimozione Il Board sta esaminando decine di migliaia di casi, inclusa la decisione di Facebook di vietare la piattaforma all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'annuncio diffuso dallo stesso Oversi ...

Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su, Twitter e Instagram . Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.... scrive Di Maio su, rinnovando ai nostri militari il suo "più sentito riconoscimento per ... Uno degli obiettivi, dopo averi Talebani dal potere, era costituire un nuovo governo afgano ...Bitche, please: un errore di moderazione ha causato la cancellazione della pagina ufficiale del centro al confine franco-tedesco. Il nome era troppo simile a una parola che agli algoritmi della piatta ...Il Board sta esaminando decine di migliaia di casi, inclusa la decisione di Facebook di vietare la piattaforma all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'annuncio diffuso dallo stesso Oversi ...