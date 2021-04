Fabrizio Corona torna ai domiciliari e posta la foto di un uomo impiccato insieme a una lettera

(Di giovedì 15 aprile 2021) Fëdor Dostoevskij scrisse a suo fratello Mikhail unad’addio. Era il 22 dicembre 1849, il giorno in cui venne condannato a morte per poi essere graziato sul patibolo. Questahato su Instagramdopo essere statoto ai. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, infatti, ha accolto la richiesta dei difensori di sospensione dell’esecuzione del provvedimento con cui nelle scorse settimane erato in carcere, in attesa che decida la Cassazione sul punto. L’immagine di une le parole di Dostoevskij: “Mi hanno appena detto, fratello caro, che oggi o domani ci fanno partire. Ho chiesto di vederti. Mi hanno pero? detto che e? impossibile; ti posso soltanto ...

