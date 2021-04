Fabrizio Corona scarcerato, parla il legale: “I giudici hanno riconosciuto l’errore” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Fabrizio Corona è tornato a casa non perché è un privilegiato o per gentile concessione del tribunale. È tornato a casa perché è stato riconosciuto che è stato commesso un errore”. A dirlo l’avvocato Ivano Chiesa in un video postato sulla pagina Instagram di Fabrizio Corona. L’ex fotografo, infatti, è uscito dal carcere oggi pomeriggio. Fabrizio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 aprile 2021) “è tornato a casa non perché è un privilegiato o per gentile concessione del tribunale. È tornato a casa perché è statoche è stato commesso un errore”. A dirlo l’avvocato Ivano Chiesa in un video postato sulla pagina Instagram di. L’ex fotografo, infatti, è uscito dal carcere oggi pomeriggio.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

