Fabio Fognini vola ai quarti a Montecarlo |  Krajinovic battuto in due set

(Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Fabio Fognini avanza nel torneo 'Rolex Monte-Carlo Masters' dove è campione in carica. Il 33enne tennista ligure è l'unico azzurro ad andare avanti nel secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di. Oggi il secondo più forte tennista azzurro (numero 18 del mondo), nella parte di tabellone in cui ci sarebbe dovuto essere (e avrebbe potuto affrontarlo oggi) il numero 2 del mondo Daniil Medevedev fermato dal Covid prima dell'inizio del torneo, ha superato in due set per 6-2 7-6 il 29enne serbo Filip Krajinovi?, attuale numero 37 del mondo. Nadal sulla sua strada Fognini ora aiincontrerà il vincitore del match tra il norvegese Casper Ruud (numero 27 al mondo) e lo spagnolo Pablo Carreno Busta e poi potrebbe eventualmente trovare in ...