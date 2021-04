F1, Valtteri Bottas: “Possiamo migliorare molto, al momento siamo cacciatori e non prede…” (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo capitolo della stagione nel Mondiale di Formula Uno 2021 e nuova occasione per Valtteri Bottas per mettersi in luce. Dopo un esordio sfortunato nel Gran Premio del Bahrain, con un pit-stop che ha rovinato tutti i piani di rimonta del finlandese nel corso della gara, il weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna si apre con nuove chance per il numero 77 della Mercedes, che cerca di mettere in dubbio la leadership del suo compagno di box Lewis Hamilton. Per prima cosa, tuttavia, il team di Brackley deve ancora capire nel migliore dei modi il funzionamento della W12, una monoposto che, rispetto alle precedenti edizioni, non è stata subito dominante. “Penso sia stato un esordio complicato in Bahrain per la nostra vettura – ammette il finlandese nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend romagnolo – Non avevamo le giuste ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo capitolo della stagione nel Mondiale di Formula Uno 2021 e nuova occasione perper mettersi in luce. Dopo un esordio sfortunato nel Gran Premio del Bahrain, con un pit-stop che ha rovinato tutti i piani di rimonta del finlandese nel corso della gara, il weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna si apre con nuove chance per il numero 77 della Mercedes, che cerca di mettere in dubbio la leadership del suo compagno di box Lewis Hamilton. Per prima cosa, tuttavia, il team di Brackley deve ancora capire nel migliore dei modi il funzionamento della W12, una monoposto che, rispetto alle precedenti edizioni, non è stata subito dominante. “Penso sia stato un esordio complicato in Bahrain per la nostra vettura – ammette il finlandese nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend romagnolo – Non avevamo le giuste ...

Advertising

OA_Sport : #F1, Valtteri #Bottas: “Possiamo migliorare molto, al momento siamo cacciatori e non prede…” #ImolaGP… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Wolff e il fair-play di #Bottas contro #Hamilton - FormulaPassion : #F1: #Wolff e il fair-play di #Bottas contro #Hamilton - PaoloIantosca15 : Valtteri Bottas and Daniel Ricciardo #F1 #Formula1 #ImolaGP - Italiaracing : Nei nuovi controlli post-gara in #F1, la Mercedes di Valtteri Bottas prima auto smontata -

Ultime Notizie dalla rete : Valtteri Bottas Hamilton - Verstappen, a Imola un duello ad armi pari Segue a una certa distanza l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, a 7,50, a cui la Red Bull risponde con Sergio Perez, secondo pilota della scuderia di Milton Keynes, dato a 10. Più indietro tutti gli ...

F1 - Da Imola ad Imola: il Circus 'ritorna' al Santerno dopo cinque mesi Occhi inoltre puntati su Valtteri Bottas, apparso in ombra in medio oriente rispetto al compagno di scuderia, e su Sergio Perez, apparso veloce sul ritmo gara, ma ancora lontano in qualifica. ...

F1, Valtteri Bottas: “Possiamo migliorare molto, al momento siamo cacciatori e non prede…” Secondo capitolo della stagione nel Mondiale di Formula Uno 2021 e nuova occasione per Valtteri Bottas per mettersi in luce. Dopo un esordio sfortunato nel Gran Premio del Bahrain, con un pit-stop che ...

F1:Verstappen aggancia Hamilton in quota, a Imola ad armi pari L'inglese della Mercedes non è più l'unico favorito: il GP Emilia-Romagna potrebbe risolversi in un testa a testa fra lui e l'olandese della Red Bull, entrambi dati a 2,25.

Segue a una certa distanza l'altra Mercedes di, a 7,50, a cui la Red Bull risponde con Sergio Perez, secondo pilota della scuderia di Milton Keynes, dato a 10. Più indietro tutti gli ...Occhi inoltre puntati su, apparso in ombra in medio oriente rispetto al compagno di scuderia, e su Sergio Perez, apparso veloce sul ritmo gara, ma ancora lontano in qualifica. ...Secondo capitolo della stagione nel Mondiale di Formula Uno 2021 e nuova occasione per Valtteri Bottas per mettersi in luce. Dopo un esordio sfortunato nel Gran Premio del Bahrain, con un pit-stop che ...L'inglese della Mercedes non è più l'unico favorito: il GP Emilia-Romagna potrebbe risolversi in un testa a testa fra lui e l'olandese della Red Bull, entrambi dati a 2,25.