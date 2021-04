F1, Gp Emilia Romagna 2021. Sainz: “Prima volta in Italia con la Ferrari, è speciale” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Il primo GP in Italia per un pilota Ferrari è sempre speciale. Purtroppo la pandemia non ci permette di avere i tifosi per il weekend, mi mancherà l’entusiasmo che possono dare. Si sente già che l’atmosfera che circonda il circuito, l’ho sentita a Monza la scorsa stagione: sarà sicuramente una gara emozionante”. Così Carlos Sainz alla vigilia del week-end del Gran Premio dell’Emilia Romagna sul circuito di Imola. È la seconda prova al volante della Ferrari per il pilota spagnolo dopo l’esordio in Bahrain. “Nel complesso è stata una gara positiva, sono riuscito a esprimere il passo della vettura e a spingere tanto fin dall’inizio – prosegue – Abbiamo analizzato le differenze nello stile di guida tra me e Leclerc. Ho cercato di capire come gestire la macchina per ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “Il primo GP inper un pilotaè sempre. Purtroppo la pandemia non ci permette di avere i tifosi per il weekend, mi mancherà l’entusiasmo che possono dare. Si sente già che l’atmosfera che circonda il circuito, l’ho sentita a Monza la scorsa stagione: sarà sicuramente una gara emozionante”. Così Carlosalla vigilia del week-end del Gran Premio dell’sul circuito di Imola. È la seconda prova al volante dellaper il pilota spagnolo dopo l’esordio in Bahrain. “Nel complesso è stata una gara positiva, sono riuscito a esprimere il passo della vettura e a spingere tanto fin dall’inizio – prosegue – Abbiamo analizzato le differenze nello stile di guida tra me e Leclerc. Ho cercato di capire come gestire la macchina per ...

