Charles Leclerc: "Dobbiamo progredire, la Ferrari non può lottare per il quinto/sesto posto. Ho imparato a essere paziente"

Charles Leclerc, un po' infreddolito, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per esporre il proprio pensiero a riguardo del momento vissuto in Ferrari. La Rossa viene da un GP del Bahrain (primo round del Mondiale 2021 di F1) che può essere valutato secondo due punti di vista ed è lo stesso Charles a spiegarlo in maniera puntuale: "Ci sono due aspetti: quello in cui dobbiamo essere consapevoli da dove arriviamo, il 2020, un anno molto difficile. E in tal senso c'è stato un passo avanti. Ma se vediamo il quadro generale, la Ferrari non può lottare per il quinto o sesto posto. Dobbiamo lavorare, ma senza fretta. E lo stiamo facendo bene", le parole del monegasco.

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc Hamilton - Verstappen, a Imola un duello ad armi pari Più indietro tutti gli altri, con la Ferrari di Charles Leclerc quotata a 33 assieme a Pierre Gasly, Lando Norris e Daniel Ricciardo. L'altro ferrarista Carlos Sainz paga 50 volte la posta, così come ...

Charles Leclerc: 'Lasciare la Ferrari? Neanche se mi pagassero il doppio' ... e non ci rinuncerà facilmente di Giulia Toninelli I ntervistato da Il Giornale alla vigilia del fine settimana di Imola, il secondo appuntamento di questa stagione 2021, Charles Leclerc traccia una ...

F1, Charles Leclerc: “Dobbiamo lavorare, la Ferrari non può lottare per il quinto/sesto posto. Ho imparato a essere paziente” Charles Leclerc, un po' infreddolito, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per esporre il proprio pensiero a riguardo del momento vissuto in Ferrari. La Rossa viene da un GP del Bahrain (primo ro ...

F1, Charles Leclerc: “Dobbiamo progredire, la Ferrari non può lottare per il quinto/sesto posto. Ho imparato a essere paziente” Charles Leclerc, un po' infreddolito, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per esporre il proprio pensiero a riguardo del momento vissuto in Ferrari. La Rossa viene da un GP del Bahrain (primo ro ...

