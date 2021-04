Eventuale presenza di Covid su superfici interne al supermercato: uomini dei Nas in azione ieri (Di giovedì 15 aprile 2021) di Erika Noschese Verificare l’Eventuale presenza di tracce di Covid sulle superfici dei supermercati. uomini dei Nas in azione, ieri mattina, al supermercato presente all’interno del centro commerciale Le Cotoniere. Stando a quanto emerge, infatti, gli uomini del nucleo antisofisticazioni e sanità hanno prelevato tamponi ambientali da alcune superfici, quali carrelli e cesti, pos, bilancia pesa alimentari e così via per verificare la presenza di tracce di Rna Sars-Covd19. Campioni che sono stati poi portati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e già per la giornata di oggi dovrebbe giungere il responso. Al momento, non è ben chiaro se si tratta di interventi a campione che ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 aprile 2021) di Erika Noschese Verificare l’di tracce disulledei supermercati.dei Nas inmattina, alpresente all’interno del centro commerciale Le Cotoniere. Stando a quanto emerge, infatti, glidel nucleo antisofisticazioni e sanità hanno prelevato tamponi ambientali da alcune, quali carrelli e cesti, pos, bilancia pesa alimentari e così via per verificare ladi tracce di Rna Sars-Covd19. Campioni che sono stati poi portati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e già per la giornata di oggi dovrebbe giungere il responso. Al momento, non è ben chiaro se si tratta di interventi a campione che ...

