Europei di calcio, c'è l'accordo: l'Olimpico potrà ospitare 15.948 spettatori (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma si prepara a un graduale e progressivo ritorno alla normalità. Perno di questo percorso saranno sicuramente gli Europei di calcio, che partiranno proprio nella capitale con il match inaugurale Italia - Turchia. Dopo giorni di attesa si è mosso il premier Draghi in prima persona che ha sbloccato il consueto gioco al rimpallo tra Cts, Ministero della Salute e virologi di ogni risma. L'Uefa manifestava un nervosismo che stava per sfociare in una chiusura senza se e senza ma. Il tempo stringeva, la nemesi si stava per compiere: le partite previste a Roma (oltre al match inaugurale con la Turchia l'11 giugno, altre due dell'Italia nel girone e un quarto di finale) rischiavano concretamente di trasferirsi a Istanbul, arroventando ulteriormente il crinale già bollente con Erdogan. Per Draghi si sarebbe trattato di uno smacco difficilmente sanabile e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma si prepara a un graduale e progressivo ritorno alla normalità. Perno di questo percorso saranno sicuramente glidi, che partiranno proprio nella capitale con il match inaugurale Italia - Turchia. Dopo giorni di attesa si è mosso il premier Draghi in prima persona che ha sbloccato il consueto gioco al rimpallo tra Cts, Ministero della Salute e virologi di ogni risma. L'Uefa manifestava un nervosismo che stava per sfociare in una chiusura senza se e senza ma. Il tempo stringeva, la nemesi si stava per compiere: le partite previste a Roma (oltre al match inaugurale con la Turchia l'11 giugno, altre due dell'Italia nel girone e un quarto di finale) rischiavano concretamente di trasferirsi a Istanbul, arroventando ulteriormente il crinale già bollente con Erdogan. Per Draghi si sarebbe trattato di uno smacco difficilmente sanabile e ...

