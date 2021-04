Europa League, Villarreal-Dinamo Zagabria: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Riparte l’Europa League con le partite di ritorno dei quarti di finale. Villarreal-Dinamo Zagabria è un match dal pronostico complicato, ma con i padroni di casa che si presentano in vantaggio di una rete. Gli spagnoli hanno vinto il match d’andata, dimostrandosi superiori agli avversari. Ma il match si presenta più aperto che mai. Nell’ultimo scontro di campionato la squadra di Unai Emery ha perso uno scontro importante contro l’Osasuna (squadra che ha allungato sulla zona rossa in classifica). Una sconfitta sanguinosa soprattutto in chiave qualificazione per le prossime coppe europee, con il Villarreal fuori da ogni competizione estera. Dinamo Zagabria che ha invece dimenticato in fretta la sconfitta contro gli spagnoli, vincendo in campionato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Riparte l’con le partite di ritorno dei quarti di finale.è un match dal pronostico complicato, ma con i padroni di casa che si presentano in vantaggio di una rete. Gli spagnoli hanno vinto il match d’andata, dimostrandosi superiori agli avversari. Ma il match si presenta più aperto che mai. Nell’ultimo scontro di campionato la squadra di Unai Emery ha perso uno scontro importante contro l’Osasuna (squadra che ha allungato sulla zona rossa in classifica). Una sconfitta sanguinosa soprattutto in chiave qualificazione per le prossime coppe europee, con ilfuori da ogni competizione estera.che ha invece dimenticato in fretta la sconfitta contro gli spagnoli, vincendo in campionato ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Morta la mamma di Simone Perrotta/ L'ex Roma: 'Sei andata via troppo presto' Diretta/ Roma Ajax (Europa League) streaming video tv: i giallorossi sognano

Boniek: 'La Roma andrà in semifinale. Fonseca lasciato solo, io lo terrei' La Roma si gioca la qualificazione alle semifinali di Europa League. Stasera all'Olimpico ci sarà l'Ajax, che proverà a ribaltare il 2 - 1 dell'andata. A Radio Radio l'ex romanista Boniek ha detto la sua sulla sfida e non solo.

Europa League, oggi il ritorno dei quarti: la Roma riparte dal 2 a 1 dell’andata Oggi ci saranno le partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League, con la Roma impegnata all’Olimpico contro l’Ajax. I giallorossi ripartono dal 2 a 1 dell’andata in casa dell’Ajax per centr ...

Razzismo: la Uefa punisce la Stella Rossa | Udinese Blog Zlatan è infatti di origini bosgnacche (legate cioè al gruppo etnico dei bosniaci di religione islamiche) da parte di padre. Il club serbo si era subito scusato con una nota ufficiale. La Stella Rossa ...

