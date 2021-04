Europa League, tutto pronto per Roma-Ajax: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Manca sempre meno a Roma-Ajax.Si affronteranno questa sera allo stadio "Olimpico" Roma e Ajax, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, in cui le due compagini si giocheranno l'accesso alla semifinale. Forte del successo per 2-1 maturato all'andata in Olanda, i capitolini, partiranno con un leggero vantaggio con l'obiettivo di strappare il pass per il turno successivo.Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252), ma sarà visibile anche tramite Sky Go in diretta streaming su smartphone e tablet e sempre live su NowTv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.Nonostante il risultato dell’andata, secondo i bookmakers, l'Ajax è leggermente ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Manca sempre meno a.Si affronteranno questa sera allo stadio "Olimpico", nel ritorno dei quarti di finale di, in cui le due compagini si giocheranno l'accesso alla semifinale. Forte del successo per 2-1 maturato all'andata in Olanda, i capitolini, partiranno con un leggero vantaggio con l'obiettivo di strappare il pass per il turno successivo.Ilsarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252), ma sarà visibile anche tramite Sky Go in diretta streaming su smartphone e tablet e sempre live su NowTv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.Nonostante il risultato dell’andata, secondo i, l'è leggermente ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Probabili formazioni Roma Ajax/ Quote, il duello tra Pau Lopez e Dusan Tadic Comunque dovrebbe essere maglia da titolare per lo spagnolo che pure in stagione in Europa league ha messo da parte 10 presenze, realizzando 5 gol e 5 clean sheet. Di contro ecco il capitano dell'...

Paulo Fonseca si gioca il futuro: ma quali alternative ha la Roma? Nel ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Ajax (da giocare all 'Olimpico ), Paulo Fonseca si gioca un gran pezzo del proprio futuro in giallorosso. Come previsto dal contratto del tecnico, infatti, se dovesse arrivare ...

Ranking Uefa: guida il Bayern, ma il City ora è quarto (ANSA) – ROMA, 15 APR – Il Bayern Monaco resta al comando del ranking dell’Uefa riservato ai club anche dopo l’ultima tornata di partite della Champions League, che ne ha decretato l’eliminazione dal ...

Diretta/ Slavia Praga Arsenal (Europa League) streaming video tv: rischio Gunners Slavia Praga Arsenal, in diretta giovedì 15 aprile 2021 alle ore 21.00 presso l’Eden Arena di Praga sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Rischio Gunners che ...

