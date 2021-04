Europa League, tifosi infuriati con Sky: “Su Diretta Gol fanno solo Roma-Ajax” (Di giovedì 15 aprile 2021) Rabbia nei confronti di Sky Sport da parte di tanti telespettatori. L’accusa nei confronti della pay tv satellitare è di trasmettere all’interno di Diretta Gol praticamente soltanto la sfida tra Roma e Ajax, non dando spazio anche alle altre partite della serata, che probabilmente chi guarda questo canale vorrebbe gustarsi insieme allo scontro dell’Olimpico. E su Twitter in molti si fanno sentire. Su Diretta gol sono da 20 minuti sulla Roma e non fanno più il giro degli altri campi — S (@SimosTwitt) April 15, 2021 Comunque sto guardando Diretta gol per vederle tutte, se volevo vedere la Roma avrei messo Direttamente il canale della partita @SkySport. — Mattia Demurtas (@Matty2094) April 15, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Rabbia nei confronti di Sky Sport da parte di tanti telespettatori. L’accusa nei confronti della pay tv satellitare è di trasmettere all’interno diGol praticamente soltanto la sfida tra, non dando spazio anche alle altre partite della serata, che probabilmente chi guarda questo canale vorrebbe gustarsi insieme allo scontro dell’Olimpico. E su Twitter in molti sisentire. Sugol sono da 20 minuti sullae nonpiù il giro degli altri campi — S (@SimosTwitt) April 15, 2021 Comunque sto guardandogol per vederle tutte, se volevo vedere laavrei messomente il canale della partita @SkySport. — Mattia Demurtas (@Matty2094) April 15, 2021 SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Roma - Ajax 0 - 1 diretta: annullato il raddoppio di Tadic, fallo su Mkhitaryan All'Olimpico è tutto pronto per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Ajax . Squadre nel tunnel. Si riparte dal successo giallorosso in terra olandese (1 - 2). Un ottimo ...

Sponsor, brand forte e zero debiti: ecco come Elliott ha ribaltato il Milan, ora la Champions per certificare il progetto Si pensi alla sentenza ribaltata al Tas dopo l'esclusione dall'Europa League o all'ingente - ma razionale - capitalizzazione . A ottobre, dopo la pubblicazione dei bilanci al dicembre 2019, gli ...

Roma-Ajax, ammonito Mancini già diffidato: salterà il prossimo match di Europa League ROMA AJAX MANCINI DIFFIDATO – Brutte notizie per la Roma di Fonseca. Al 68' Mancini è stato ammonito dall’arbitro Taylor per proteste, dopo un fallo subito da Pellegrini a centrocampo. Il difensore gi ...

LIVE Roma-Ajax 1-1 - Edin Dzeko firma il pareggio Serata importante quella della Roma di Paulo Fonseca, pronta a ospitare l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi devono difendere il prezioso 2-1 conquistato una settima ...

