Europa League, Slavia Praga-Arsenal: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Torna l’Europa League con le gare di ritorno. Slavia Praga-Arsenal è un match ancora dall’esito incerto, ma con gli i padroni di casa leggermente favoriti sugli inglesi (nonostante l’indiscussa superiorità tecnica). Dopo un’andata poco esaltante, questa volta ci si attende un match totalmente diverso. In palio c’è un posto per le semifinali di Europa League, un traguardo fondamentale per entrambe le squadre. La squadra di Jindrich Trpisovsky è riuscita ad agguantare il pareggio nei minuti finali dello scontro. Un pareggio che li porta ad essere favoriti per l’approdo in semifinale. Ad aumentare l’entusiasmo è anche il successo per 2-0 nel derby contro lo Sparta Praga. Con il campionato in pugno, il passaggio del turno della squadra di casa darebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Torna l’con le gare di ritorno.è un match ancora dall’esito incerto, ma con gli i padroni di casa leggermente favoriti sugli inglesi (nonostante l’indiscussa superiorità tecnica). Dopo un’andata poco esaltante, questa volta ci si attende un match totalmente diverso. In palio c’è un posto per le semifinali di, un traguardo fondamentale per entrambe le squadre. La squadra di Jindrich Trpisovsky è riuscita ad agguantare il pareggio nei minuti finali dello scontro. Un pareggio che li porta ad essere favoriti per l’approdo in semifinale. Ad aumentare l’entusiasmo è anche il successo per 2-0 nel derby contro lo Sparta. Con il campionato in pugno, il passaggio del turno della squadra di casa darebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Zlatan Ibrahimovic/ Socio di società scommesse: 'Viola codice Fifa'. Cosa rischia? ... nel mirino ci sarebbero sia le gare di qualificazione mondiale a cui ha preso parte recentemente Zlatan Ibrahimovic, fresco di ritorno in Nazionale con la Svezia, sia i match di Europa League ...

PROBABILI FORMAZIONI ROMA AJAX/ Quote: El Shaarawy, Kumbulla e Smalling sono out ... tocca ora andare a controllare anche quei giocatori che oggi mancheranno nella sfida di ritorno dei quarti di Europa League: a chi Fonseca e Ten Hag dovranno ancora rinunciare. Per entrambi abbiamo ...

Bologna-Spezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Tutto quello che c’è da sapere su Bologna-Spezia, partita della 31^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche La Serie A sta procedendo senza sosta, ed il rush finale si ...

Europa League: Stella Rossa, due partite a porte chiuse per gli insulti a Ibrahimovic Stella Rossa, cori razzisti a Ibra: la decisione della Uefa. La Uefa ha punito la Stella Rossa di Belgrado con due partite a porte chiuse nelle competizioni europee, di cui la sec ...

