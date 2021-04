Europa League, sarà Manchester United - Roma in semifinale (Di giovedì 15 aprile 2021) sarà il Manchester United l'avversaria della Roma in semifinale di Europa League. I Red Devils dopo la vittoria per 2 - 0 dell'andata, superano per 2 - 0 il Granada con il gol di Cavani e l'autorete ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)ill'avversaria dellaindi. I Red Devils dopo la vittoria per 2 - 0 dell'andata, superano per 2 - 0 il Granada con il gol di Cavani e l'autorete ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Roma - Ajax 1 - 1: Dzeko si sveglia, Fonseca vola in semifinale ROMA - La Roma è in semifinale di Europa League. A tre anni dall'esaltante cavalcata in Champions, interrotta dal Liverpool, i giallorossi tornano protagonisti in Europa. Nel segno di Dzeko, il più atteso (non segnava dal 25 febbraio),...

Date semifinale Europa League Roma - Manchester United: tutte le info ROMA - La Roma in semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere il match con un 1 a 1 che ...

Cavani segna in Europa da 11 stagioni Edinson Cavani non si ferma più e segna per l'11ª stagione consecutiva in Europa regalando una rete al suo Manchester United contro il Granada.

Europa League: Arsenal, Manchester Utd e Villarreal in semifinale L'Arsenal travolge lo Slavia Praga a domicilio e si qualifica, avanti anche United (fuori il Granada) e Villarreal, che elimina la Dinamo Zagabria. Il ritorno dei quarti di Europa League, oltre alla ...

