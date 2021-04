Europa League, Roma Manchester United: le date delle semifinali (Di giovedì 15 aprile 2021) La Roma si è qualificata alle semifinali di Europa League dopo aver eliminato l’Ajax nei quarti di finale La Roma si è qualificata alle semifinali di Europa League dopo aver eliminato l’Ajax nei quarti di finale. I giallorossi di Paulo Fonseca affronteranno il Manchester United. L’andata delle semifinali è in programma il 29 aprile mentre il ritorno è fissato per il 6 maggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Lasi è qualificata alledidopo aver eliminato l’Ajax nei quarti di finale Lasi è qualificata alledidopo aver eliminato l’Ajax nei quarti di finale. I giallorossi di Paulo Fonseca affronteranno il. L’andataè in programma il 29 aprile mentre il ritorno è fissato per il 6 maggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Pagelle Roma Ajax: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido il ritorno dei quarti di Europa League 2020/21: pagelle Roma Ajax Le pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Ajax, valido per il ritorno dei quarti dell'Europa League 2020/2021. TOP: Klaassen FLOP: Mkhitaryan VOTI Al ...

Roma Ajax 1 - 1 LIVE: Dzeko pareggia i conti allo Stadio Olimpico con un destro ravvicinato Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2020/2021 tra Roma e Ajax: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'Olimpico', Roma e Ajax si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di Europa ...

Europa League: in semifinale Manchester United, Arsenal e Villarreal Negli altri quarti di finale di Europa League vengono rispettate le attese e si qualificano alle semifinali Manchester United, Arsenal e Villarreal. La squadra più in difficoltà è quella che ha chiuso ...

LIVE Roma-Ajax 1-1 - Iniziato il recupero Serata importante quella della Roma di Paulo Fonseca, pronta a ospitare l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi devono difendere il prezioso 2-1 conquistato una settima ...

