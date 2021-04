Europa League, quarti di finale: programma, squadre e diretta tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo aver assistito alla grande abbuffata della due giorni di Champions League, torna in campo anche la sorella minore della coppa dalle grandi orecchie. L’Europa League, con i quarti di finale, parla anche italiano: tra le contendenti rimaste, infatti, c’è anche la Roma di Paulo Fonseca. Ecco tutte le ultime dai match, con il programma e le squadre impegnate in queste gare di ritorno. Obiettivo: semifinali. Novanta minuti separano le otto sopravvissute dalla spiaggia assolata delle semifinali. In questo bagnasciuga, però, sono piantati soltanto quattro ombrelli. Un poker di slot da conquistare nel ritorno dei quarti di finale. In attesa di gustare il secondo atto, generale, di questo turno, ecco cosa è successo nei match ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo aver assistito alla grande abbuffata della due giorni di Champions, torna in campo anche la sorella minore della coppa dalle grandi orecchie. L’, con idi, parla anche italiano: tra le contendenti rimaste, infatti, c’è anche la Roma di Paulo Fonseca. Ecco tutte le ultime dai match, con ile leimpegnate in queste gare di ritorno. Obiettivo: semifinali. Novanta minuti separano le otto sopravvissute dalla spiaggia assolata delle semifinali. In questo bagnasciuga, però, sono piantati soltanto quattro ombrelli. Un poker di slot da conquistare nel ritorno deidi. In attesa di gustare il secondo atto, generale, di questo turno, ecco cosa è successo nei match ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Boniek: 'La Roma andrà in semifinale. Fonseca lasciato solo, io lo terrei' La Roma si gioca la qualificazione alle semifinali di Europa League. Stasera all'Olimpico ci sarà l'Ajax, che proverà a ribaltare il 2 - 1 dell'andata. A Radio Radio l'ex romanista Boniek ha detto la sua sulla sfida e non solo.

Roma, dal rilancio in Europa può partire un grande ciclo C'è sicuramente, come ha detto Fonseca, anche la pressione e l'orgoglio di rappresentare il calcio italiano. Ma, per la Roma e per il tecnico, andare avanti in Europa League avrebbe un valore ancora più grande: dare un senso profondo, concreto, alla stagione. Già, non c'è dubbio che questa con l'Ajax sia per mille motivi una svolta. Abbonati a G+ a partire ...

De Canio: "Fonseca mi piace sia per la personalità sia per il tipo di gioco. Roma-Ajax? Credo che i giallorossi possano passare il turno” Luigi De Canio, ex allenatore, tra le altre, di Udinese, Genoa e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport durante la trasmissione "Borderò". Questo ...

Roma-Ajax, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi Roma-Ajax, è la notte più importante della stagione per i giallorossi. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi ...

