Eurodelirio della von der Leyen | così fa crescere la fobia del vaccino | cambia ancora la linea

(Di giovedì 15 aprile 2021) Appena oltrepassata la soglia di 100 milioni di europei vaccinati, a Bruxelles rimescolano già tutto. La Commissione Europea ora, almeno fino a quando si cambierà nuovamente idea, procurerà ai 27 Stati membri soltanto i sieri anti-Covid a Rna messaggero, prodotti da Pfizer/BioNTech, Moderna e CureVac, mentre non rinnoverà nel 2022 i contratti con AstraZeneca e Johnson & Johnson, che utilizzano un vettore virale, con una tecnologia più tradizionale.all'indomani dell'annunciopausa anche in Europa nella distribuzione deldi Janssen (J&J), dopo che Fda e Cdc negli Usa avevano deciso di mettere in stand by le somministrazioni, anche la presidente dell'esecutivo Ue Ursula von derrivede la propria strategia vaccinale. UN'ALTRA REVISIONE A fare da apripista sono i Paesi nordici. La ...