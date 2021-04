Euro2020: al calcio il lusso della speranza, alla cultura lo spettro della fame (Di giovedì 15 aprile 2021) Hanno ragione tutti. Potrebbero però avere tutti torto. Il blitz di Mario Draghi sulla spinosa questione del pubblico preteso dall’Uefa al Campionato Europeo di calcio in programma dall’11 giugno (almeno il 25 per cento della capienza di ogni stadio) ha salvato la partita inaugurale Italia-Turchia prevista all’Olimpico di Roma, le altre due di qualificazione (Italia-Svizzera, il 16 giugno, Italia-Galles il 20) della nostra nazionale e il quarto di finale del 3 luglio e i vertici della Federcalcio hanno tirato un lunghissimo sospiro di sollievo, visto che al “progetto Roma” ci lavora da anni: l’assegnazione di parte dell’Europeo è infatti del 2014. Ma il sì alla presenza del pubblico, sia pure in misura ridotta (si calcola che sarà di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Hanno ragione tutti. Potrebbero però avere tutti torto. Il blitz di Mario Draghi sulla spinosa questione del pubblico preteso dall’Uefa al Campionato Europeo diin programma dall’11 giugno (almeno il 25 per centocapienza di ogni stadio) ha salvato la partita inaugurale Italia-Turchia prevista all’Olimpico di Roma, le altre due di qualificazione (Italia-Svizzera, il 16 giugno, Italia-Galles il 20)nostra nazionale e il quarto di finale del 3 luglio e i verticiFederhanno tirato un lunghissimo sospiro di sollievo, visto che al “progetto Roma” ci lavora da anni: l’assegnazione di parte dell’Europeo è infatti del 2014. Ma il sìpresenza del pubblico, sia pure in misura ridotta (si calcola che sarà di ...

