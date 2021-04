Euro 2020, Gravina: “Rassicurazioni in merito a vaccinare gli Azzurri” (Di giovedì 15 aprile 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha affermato che i calciatori della Nazionale potrebbero essere vaccinati prima di Euro 2020. Lo ha confermato dopo l’incontro avuto oggi col sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. “Abbiamo avuto anche ieri dalle autorità delle Rassicurazioni in merito, stiamo raccogliendo tutti gli elementi perché anche i componenti del gruppo squadra rientrino fra coloro che dovrebbero essere vaccinati assieme a tutti gli atleti che faranno le Olimpiadi”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha affermato che i calciatori della Nazionale potrebbero essere vaccinati prima di. Lo ha confermato dopo l’incontro avuto oggi col sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. “Abbiamo avuto anche ieri dalle autorità dellein, stiamo raccogliendo tutti gli elementi perché anche i componenti del gruppo squadra rientrino fra coloro che dovrebbero essere vaccinati assieme a tutti gli atleti che faranno le Olimpiadi”. SportFace.

