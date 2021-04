Esoscheletri presto realtà | da Iron Man alla vita di tutti i giorni

(Di giovedì 15 aprile 2021) Gliche abbiamo imparato a conoscere attraverso varie pellicole hollywoodiane, si pensi ad esempio adMan, il famosissimo supereroe della Marvel, ma anche a Edge of Tomorrow con protagonista Tom Cruise, potrebbero divenire a brevein Edge of Tomorrow(Foto Warnerbros)Sono infatti diversi i progetti di società internazionali che mirano ad integrare la robotica con le neuroscienze, per daread apparecchi cibernetici esterni che permettono il potenziamento delle capacità fisiche a chi lo indossa. Si tratta di fatto di una muscolatura artificiale che può essere utilizzata non soltanto a livello militare, come appunto ci insegnano i film d’azione, ma anche e soprattutto a livello medico; pensate ad esempio ad una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esoscheletri presto

... con restrizioni e sacrifici per il nostro Paese, tutti auspicano soltanto di poter tornare... poiché tossico per le mucose dei roditori e per glidegli insetti alati e striscianti".... con restrizioni e sacrifici per il nostro Paese, tutti auspicano soltanto di poter tornare... poiché tossico per le mucose dei roditori e per glidegli insetti alati e striscianti".La tecnologia del celebre membro degli Avengers potrebbe non essere più fantascienza: ecco perché e cosa c'entrano Tony Stark e Iron Man ...Quella che sembra una tuta da supereroi come Iron Man, ma in realtà si chiama esoscheletro, viene sempre più indossata nella vita reale in tutto il mondo. Un produttore californiano, SuitX, prevede un ...