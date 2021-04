Esame avvocati | sì al doppio orale | le modalità

Advertising

marcodimaio : Col voto della #Camera, come ha spiegato per @ItaliaViva il collega @FerriCosimo, abbiamo dato una risposta certa a… - sole24ore : Esame #avvocati, prima prova il 20 maggio. Causa #Covid ci saranno solo orali. ??? Se ne parla oggi a #Start, il pod… - edisonpaviles1 : RT @sole24ore: Esame #avvocati, prima prova il 20 maggio. Causa #Covid ci saranno solo orali. ??? Se ne parla oggi a #Start, il podcast del… - RobRe62 : RT @sole24ore: Esame #avvocati, prima prova il 20 maggio. Causa #Covid ci saranno solo orali. ??? Se ne parla oggi a #Start, il podcast del… - giannettimarco : RT @sole24ore: Esame #avvocati, prima prova il 20 maggio. Causa #Covid ci saranno solo orali. ??? Se ne parla oggi a #Start, il podcast del… -

Ultime Notizie dalla rete : Esame avvocati

Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni procederanno con la predisposizione dei calendari di, previo concerto con la Corte di appello assegnata per verificare la ...Pubblicità delle sedute di" La pubblicità delle sedute diche si svolgono con modalità di collegamento da remoto " spiega il decreto " è garantita dalla possibilità di collegamento in ...Il Movimento Forense di Crotone con l'Istituto Universitario di Studi Europei e in collaborazione con il Gruppo24Ore, sono lieti di invitarvi all'evento online: IL NUOVO ESAME DA AVVOCATO 2021, ...(Teleborsa) - Il Covid cambia (anche) l'esame per diventare avvocato. Dopo il semaforo verde della Camera, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sullo svolgimento dell'esame ...