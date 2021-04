Eruzione La Soufriere: imponente nube di anidride solforosa raggiungerà anche Mediterraneo e Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) Le immagini satellitari di Copernicus mostrano gli effetti che l’Eruzione de La Soufriere potrebbe avere anche sul Mediterraneo. Quali saranno gli effetti del passaggio della anidride solforosa sul Mediterraneo? Le impressionanti conseguenze dell’Eruzione del vulcano La Soufriere, iniziata il 9 aprile e che rischia di protrarsi per settimane o addirittura mesi, potrebbero ben presto riguardare L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Le immagini satellitari di Copernicus mostrano gli effetti che l’de Lapotrebbe averesul. Quali saranno gli effetti del passaggio dellasul? Le impressionanti conseguenze dell’del vulcano La, iniziata il 9 aprile e che rischia di protrarsi per settimane o addirittura mesi, potrebbero ben presto riguardare L'articolo NewNotizie.it.

